Беларусь. На аэродроме в Мачулищах приземлился самолет армии РФ А-50У — Беларускі Гаюн

На военном аэродроме в беларуских Мачулищах приземлился российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Об этом сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

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Аналитики заявляют, что в 21:25 в Мачулищах приземлился А-50У с регистрационным номером RF-50608. Отмечается, что в предыдущий раз, этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

Группа пишет, что 30 декабря 2022 года из Беларуси в РФ улетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с номером RF-93966, который находился в Беларуси с 14 декабря.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявляли, что переброска данных самолетов в Беларусь говорит о наращивании возможности агрессора наносить авиационные удары по территории Украины.

1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Игнат сказал, что размещение в Беларуси "Кинжалов" не создает дополнительной угрозы для Украины, "скорее это попытка произвести впечатление на Европу".

Когда с аэродромов в Беларуси взлетает МиГ-31К, на всей территории Украины звучит воздушная тревога: эти истребители способны запускать такие ракеты на расстояние до 2000 км. Пока враг в тренировочном полете, тревога не отменяется.

Как рассказал ранее LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер".

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Дмитро Гриниченко

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