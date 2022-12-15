Британская разведка: Военные маневры Лукашенко вряд ли говорят о скором ударе из Беларуси
Военные маневры на территории Беларуси вряд ли говорят о том, что противник атакует северные области Украины в ближайшее время. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики напоминают, что 13 декабря диктатор Александр Лукашенко объявил "внезапную проверку боеготовности" армии Беларуси.
Учения проходили на северо-западе РБ, вдали от границы с Украиной, однако Россия недавно перебросила в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных оккупантов.
Британцы отмечают, что Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении россиян на Киев 24 февраля.
Маневры беларуских войск и российских подразделений в настоящее время вряд ли составят силу, способную провести новый успешный штурм севера Украины, резюмировали в сводке.
- 13 декабря подразделения 38 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Беларуси выдвинулись из места своей постоянной дислокации в Бресте на юго-восток, к городу Малорита.
- Президент Польши Анджей Дуда встретился с лидером беларуской оппозиции в изгнании Светланой Тихановской и заявил, что его страна не хочет, чтобы Беларусь была оккупированной.
- По данным разведки, в Беларуси на начало зимы было около 9000 солдат армии России, но их число растет.
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