Британская разведка: Военные маневры Лукашенко вряд ли говорят о скором ударе из Беларуси

Военные маневры на территории Беларуси вряд ли говорят о том, что противник атакует северные области Украины в ближайшее время. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики напоминают, что 13 декабря диктатор Александр Лукашенко объявил "внезапную проверку боеготовности" армии Беларуси.

Учения проходили на северо-западе РБ, вдали от границы с Украиной, однако Россия недавно перебросила в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных оккупантов.

Британцы отмечают, что Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении россиян на Киев 24 февраля.

Маневры беларуских войск и российских подразделений в настоящее время вряд ли составят силу, способную провести новый успешный штурм севера Украины, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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