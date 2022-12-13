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Лукашенко начал военные маневры. Генерал Наев: Ситуация спокойная, ВСУ готовы ко всему

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 16:26
Лукашенко начал военные маневры. Генерал Наев: Ситуация спокойная, ВСУ готовы ко всему - Фото
Сергей Наев (Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ)

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал Сергей Наев обсудил со своим польским коллегой Томашем Пиотровским ситуацию на границе с Беларусью на фоне новых военных маневров диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ. 

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Военные заявляют, что по инициативе Польши, Наев провел телефонный разговор с командующим оперативным командованием армии Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровским — военачальники обсудили ситуацию на границе Украины и Беларуси, в частности, из-за резкой "проверки готовности" в беларусских войсках. 

Польский генерал высказал обеспокоенность заявлениями представителей режима Лукашенко о военных маневрах в приграничных зонах. Наев рассказал о возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе, а также проинформировал коллегу о действиях подразделений ВСУ, которые прикрывают границу. 

Украинский генерал обратил внимание на необходимость обмена информацией и координации общих действий.

Пиотровский подчеркнул, что Польша продолжает полную поддержку Украины. Наев отметил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая, а Силы обороны Украины принимают усиленные меры безопасности для быстрого реагирования на угрозы. 

Читайте также: Лукашенко "внезапно" решил проверить боеготовность армии Беларуси 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Наев война польша беларусь
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