Лукашенко начал военные маневры. Генерал Наев: Ситуация спокойная, ВСУ готовы ко всему

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал Сергей Наев обсудил со своим польским коллегой Томашем Пиотровским ситуацию на границе с Беларусью на фоне новых военных маневров диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ.

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Военные заявляют, что по инициативе Польши, Наев провел телефонный разговор с командующим оперативным командованием армии Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровским — военачальники обсудили ситуацию на границе Украины и Беларуси, в частности, из-за резкой "проверки готовности" в беларусских войсках.

Польский генерал высказал обеспокоенность заявлениями представителей режима Лукашенко о военных маневрах в приграничных зонах. Наев рассказал о возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе, а также проинформировал коллегу о действиях подразделений ВСУ, которые прикрывают границу.

Украинский генерал обратил внимание на необходимость обмена информацией и координации общих действий.

Пиотровский подчеркнул, что Польша продолжает полную поддержку Украины. Наев отметил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая, а Силы обороны Украины принимают усиленные меры безопасности для быстрого реагирования на угрозы.

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Дмитро Гриниченко

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