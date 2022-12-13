Лукашенко начал военные маневры. Генерал Наев: Ситуация спокойная, ВСУ готовы ко всему
Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал Сергей Наев обсудил со своим польским коллегой Томашем Пиотровским ситуацию на границе с Беларусью на фоне новых военных маневров диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ.
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Военные заявляют, что по инициативе Польши, Наев провел телефонный разговор с командующим оперативным командованием армии Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровским — военачальники обсудили ситуацию на границе Украины и Беларуси, в частности, из-за резкой "проверки готовности" в беларусских войсках.
Польский генерал высказал обеспокоенность заявлениями представителей режима Лукашенко о военных маневрах в приграничных зонах. Наев рассказал о возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе, а также проинформировал коллегу о действиях подразделений ВСУ, которые прикрывают границу.
Украинский генерал обратил внимание на необходимость обмена информацией и координации общих действий.
Пиотровский подчеркнул, что Польша продолжает полную поддержку Украины. Наев отметил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая, а Силы обороны Украины принимают усиленные меры безопасности для быстрого реагирования на угрозы.
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