Дуда встретился с Тихановской. Сказал: Польша не хочет, чтобы Беларусь была оккупирована
Президент Польши Анджей Дуда встретился с лидером беларусской оппозиции в изгнании Светланой Тихановской и заявил, что его страна не хочет, чтобы Беларусь была оккупированной. Об этом сообщила канцелярия польского лидера.
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По его словам, Польша хочет иметь границу со свободной и суверенной Беларусью, где у народа есть право выбора.
"Не с оккупированной страной. Мы поддерживаем вас и сделаем так, чтобы вы вернули себе родину. Мы верим и поддерживаем, как и вы, наших украинских соседей. Истинные белорусы не с россиянами, они не часть "русского мира", — сказал Дуда.
Он отметил, что у Польши и Беларуси общая культура, история и традиции.
- Солдаты армии Беларуси "абсолютно не готовы к войне", "не мотивированы" и "не хотят воевать с украинцами из-за близости по духу между нациями", заявляла Тихановская.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
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