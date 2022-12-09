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Дуда встретился с Тихановской. Сказал: Польша не хочет, чтобы Беларусь была оккупирована

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 09:13
Дуда встретился с Тихановской. Сказал: Польша не хочет, чтобы Беларусь была оккупирована - Фото
Светлана Тихановская и Анджей Дуда (Фото: канцелярия президента Польши)

Президент Польши Анджей Дуда встретился с лидером беларусской оппозиции в изгнании Светланой Тихановской и заявил, что его страна не хочет, чтобы Беларусь была оккупированной. Об этом сообщила канцелярия польского лидера.

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По его словам, Польша хочет иметь границу со свободной и суверенной Беларусью, где у народа есть право выбора. 

"Не с оккупированной страной. Мы поддерживаем вас и сделаем так, чтобы вы вернули себе родину. Мы верим и поддерживаем, как и вы, наших украинских соседей. Истинные белорусы не с россиянами, они не часть "русского мира", — сказал Дуда.

Он отметил, что у Польши и Беларуси общая культура, история и традиции. 

Читайте также: Дуда: Польша знает, что такое "русский мир". Мы готовы защищаться от угнетателей из России

Дмитро Гриниченко
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польша беларусь анджей дуда Светлана Тихановская
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