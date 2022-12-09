Дуда встретился с Тихановской. Сказал: Польша не хочет, чтобы Беларусь была оккупирована

Президент Польши Анджей Дуда встретился с лидером беларусской оппозиции в изгнании Светланой Тихановской и заявил, что его страна не хочет, чтобы Беларусь была оккупированной. Об этом сообщила канцелярия польского лидера.

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По его словам, Польша хочет иметь границу со свободной и суверенной Беларусью, где у народа есть право выбора.

"Не с оккупированной страной. Мы поддерживаем вас и сделаем так, чтобы вы вернули себе родину. Мы верим и поддерживаем, как и вы, наших украинских соседей. Истинные белорусы не с россиянами, они не часть "русского мира", — сказал Дуда.

Он отметил, что у Польши и Беларуси общая культура, история и традиции.

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Дмитро Гриниченко

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