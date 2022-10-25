Армия Беларуси не хочет воевать с украинцами из-за близости наций по духу – Тихановская
Солдаты армии Беларуси "абсолютно не готовы к войне", "не мотивированы" и "не хотят воевать с украинцами из-за близости по духу между нациями". Об этом заявила в интервью Delfi лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.
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Она двояко ответила на вопрос "Беларусь воюет против Украины?" Тихановская говорит, что "нужно понимать, какая Беларусь: есть режим Александра Лукашенко, который стал коллаборантом и воюет, и есть беларусы, которые в силу своих возможностей противостоят этой войне, поддерживая Украину".
Она утверждает, что 90% населения страны против ввода вторжения в Украину.
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Лидер оппозиции – за санкции против режима Лукашенко, но против того, чтобы ЕС не давал визы беларусам: "Нам нужна моральная поддержка, понимание, что те ценности, за которые мы боремся, приветствуются. Наоборот, нужно давать больше возможностей беларусам и меньше режиму".
"Практика визового бана для беларусов неприемлема. Нужно давать возможность бежать от режима, давать шанс учиться в Европе", – считает Тихановская.
На вопрос, в чем тогда разница и "зачем подвергать санкциям россиян, которые против войны", она сказала, что "здесь другая ситуация" – "в Беларуси вы никогда не увидите знаки Z или V, а в России это сплошь и рядом".
"В массе своей ситуации в Беларуси и России разная", – подытожила она.
24 октября она выступила в эстонском Рийгикогу, где заявила, что "моя страна оккупирована и находится в заложниках у двух кровожадных диктаторов", а для российского диктатора Владимира Путина "не существует более жестких санкций, чем свободная Беларусь".
- По ее словам, после начала полномасштабной войны к Силам обороны Украины присоединились 1500 добровольцев-беларусов.
- В июне она говорила, что у армии Беларуси якобы был приказ о вторжении в Украину, "но его не выполнили".
- Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Беларусь в полном объеме участвует в войне и она ответственна наравне с Россией.
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