Армия Беларуси не хочет воевать с украинцами из-за близости наций по духу – Тихановская

Солдаты армии Беларуси "абсолютно не готовы к войне", "не мотивированы" и "не хотят воевать с украинцами из-за близости по духу между нациями". Об этом заявила в интервью Delfi лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.

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Она двояко ответила на вопрос "Беларусь воюет против Украины?" Тихановская говорит, что "нужно понимать, какая Беларусь: есть режим Александра Лукашенко, который стал коллаборантом и воюет, и есть беларусы, которые в силу своих возможностей противостоят этой войне, поддерживая Украину".

Она утверждает, что 90% населения страны против ввода вторжения в Украину.

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Лидер оппозиции – за санкции против режима Лукашенко, но против того, чтобы ЕС не давал визы беларусам: "Нам нужна моральная поддержка, понимание, что те ценности, за которые мы боремся, приветствуются. Наоборот, нужно давать больше возможностей беларусам и меньше режиму".

"Практика визового бана для беларусов неприемлема. Нужно давать возможность бежать от режима, давать шанс учиться в Европе", – считает Тихановская.

На вопрос, в чем тогда разница и "зачем подвергать санкциям россиян, которые против войны", она сказала, что "здесь другая ситуация" – "в Беларуси вы никогда не увидите знаки Z или V, а в России это сплошь и рядом".

"В массе своей ситуации в Беларуси и России разная", – подытожила она.

24 октября она выступила в эстонском Рийгикогу, где заявила, что "моя страна оккупирована и находится в заложниках у двух кровожадных диктаторов", а для российского диктатора Владимира Путина "не существует более жестких санкций, чем свободная Беларусь".

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Євген Пилипенко

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