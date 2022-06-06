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В Украине против России воюют 1500 беларусов, несколько батальонов – Тихановская

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 01:30
В Украине против России воюют 1500 беларусов, несколько батальонов – Тихановская - Фото
Светлана Тихановская (Скриншот видео)

В Украине в боевых действиях против российских оккупантов участвуют около 1500 граждан Беларуси. Об этом лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская сообщила в интервью Corriere della Sera.

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"Когда началась война, многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам, поэтому были организованы батальоны. На данный момент это до 1500 человек. Они разные в разных городах, под присмотром украинской армии", – сказала Тихановская.

По ее словам, есть еще много беларусов, которые хотят помогать Украине.

"Многие в Беларуси хотят помочь Украине и сейчас проходят обучение в других странах. Сколько их и где они находятся, я не уполномочена говорить. Часто это люди, которые нуждаются в обучении, потому что у них нет военного опыта. Но количество беларуских бойцов в Украиной обязательно будет расти", – сообщила лидер беларуской оппозиции.

Читайте также: У армии Беларуси был приказ о вторжении в Украину, но его не выполнили – Тихановская

Наталия Медведева
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беларусь Светлана Тихановская
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