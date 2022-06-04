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У армии Беларуси был приказ о вторжении в Украину, но его не выполнили – Тихановская

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 01:18
У армии Беларуси был приказ о вторжении в Украину, но его не выполнили – Тихановская - Фото
Фото: сайт Светланы Тихановской

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что режим Александра Лукашенко был готов открыто вступить в войну против Украины, но приказ наступать просто не выполнили. Об этом она сказала во время стрима у юриста Марка Фейгина.

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По ее словам, высшее руководство беларуской армии отдает себе отчет, что она не готова воевать "ни морально, ни технически".

"Да, есть, наверное, до 10 000 человек, которые готовы идти на баррикады, потому что они не отдают себе отчет в том, что такое война. Но основной состав... Здесь прежде всего моральный аспект, что беларусская армия, беларуские солдаты не понимают, почему они должны воевать против украинцев, против наших соседей", – сказала Тихановская.

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Она заявила, что располагает информацией о том, что приказ наступать на Украину просто не довели до солдат.

"У нас есть сведения, что такой приказ был отдан режимом, но высшие офицерские чины понимали, что солдаты беларуские деморализованы, у них нет никакого желания идти в наступление, присоединяться к российским войскам, и этот приказ не спустили дальше", – заявила Тихановская.

Андрей Водяный
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беларусь александр лукашенко Светлана Тихановская
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