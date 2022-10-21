"Аналогов нет". Лукашенко показали беларуские военные дроны, он упомянул Украину – фото
Беларуский диктатор Александр Лукашенко, которому 21 октября военные показали беспилотники "отечественной разработки", заявил, что "нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине", потому что "все-таки свои люди". Выставка прошла на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, пишет обслуживающее режим агентство Белта.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Диктатор так выразился о беспилотной военной авиатехнике Беларуси: "Кто покупает, тому и будем продавать".
Среди представленных моделей были разведчики, ударные дроны и разведывательно-ударный беспилотный вертолет. Пропагандисты Лукашенко написали, что последнему "аналогов нет в мире", а "похожая техника есть только в США, но ее эффективность гораздо ниже".
Как пишет агентство, "часть изделий стоит на вооружении, часть – проходит испытания, а некоторые переданы армии на подопытную эксплуатацию".
- 4 октября 2022 года Лукашенко приказал после уборочной призвать мужчин в военкоматы.
- В октябре Россия завезла в Беларусь первые эшелоны с российскими военными – впервые с весны, а 18 октября Генштаб ВСУ отметил, что страна проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов.
- 20 октября Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, которые говорят, что на аэродром под Гомелем прибывают российские войска и строятся песчаные насыпи.
- Аналитики в США не согласны с оценкой Генштаба ВСУ по поводу риска вторжения-2 из Беларуси.
Читайте также: Беларусь в полном объеме участвует в войне. Она ответственна наравне с Россией — Науседа
Фото: Белта
Комментарии