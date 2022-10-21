"Аналогов нет". Лукашенко показали беларуские военные дроны, он упомянул Украину – фото

Беларуский диктатор Александр Лукашенко, которому 21 октября военные показали беспилотники "отечественной разработки", заявил, что "нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине", потому что "все-таки свои люди". Выставка прошла на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, пишет обслуживающее режим агентство Белта.

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Диктатор так выразился о беспилотной военной авиатехнике Беларуси: "Кто покупает, тому и будем продавать".

Среди представленных моделей были разведчики, ударные дроны и разведывательно-ударный беспилотный вертолет. Пропагандисты Лукашенко написали, что последнему "аналогов нет в мире", а "похожая техника есть только в США, но ее эффективность гораздо ниже".

Как пишет агентство, "часть изделий стоит на вооружении, часть – проходит испытания, а некоторые переданы армии на подопытную эксплуатацию".

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Фото: Белта

Євген Пилипенко

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