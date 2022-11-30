В Беларуси сейчас 9000 солдат армии России. Их могут использовать для двух вариантов – ГУР

Несмотря на то, что пока нет признаков формирования в Беларуси мощной наступательной группировки войск РФ или сводных войск РФ/РБ, угроза нового удара с севера сохраняется. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На сегодня мы не отмечаем там создания мощной наступательной группировки, которая была развернута на территории Беларуси в течение января-февраля", – заверил разведчик.

Однако на территории страны-союзницы оккупантов сейчас около 9000 военнослужащих врага, добавил Скибицкий. Первая танковая армия ВС РФ провела боевую подготовку, проходят боевое слаживание подразделения россиян, что контролирует Генштаб ВС РФ. Ожидается дальнейшая активизация боевой подготовки в Беларуси, сказал разведчик.

ГУР не исключает, что эта сила может быть применена как для удара из Беларуси, так и для возвращения на территорию Украины по ротации на харьковское или другие направления.

Поэтому, сказал заместитель начальника ГУР, "угроза все-таки сохраняется". Но по состоянию на сегодня у этих войск "недостаточно вооружения".

"РФ сейчас активно снимает со складов, арсеналов, центров обеспечения мобилизационного развертывания вооружения, военную технику именно для того, чтобы восполнить те потери, которые враг понес на нашей территории, ну и соответственно укомплектовать те соединения и части, которые создаются по мобилизации", – объяснил Скибицкий.

24 ноября появилось обращение ВСУ к гражданам Беларуси о том, что спецслужбы РФ готовят теракты на территории страны.

Читайте также: Резолюция Европарламента по Беларуси: Лукашенко должен предстать перед трибуналом за войну

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.