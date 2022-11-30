UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Беларуси сейчас 9000 солдат армии России. Их могут использовать для двух вариантов – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 14:21
В Беларуси сейчас 9000 солдат армии России. Их могут использовать для двух вариантов – ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (скриншот)

Несмотря на то, что пока нет признаков формирования в Беларуси мощной наступательной группировки войск РФ или сводных войск РФ/РБ, угроза нового удара с севера сохраняется. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На сегодня мы не отмечаем там создания мощной наступательной группировки, которая была развернута на территории Беларуси в течение января-февраля", – заверил разведчик.

Однако на территории страны-союзницы оккупантов сейчас около 9000 военнослужащих врага, добавил Скибицкий. Первая танковая армия ВС РФ провела боевую подготовку, проходят боевое слаживание подразделения россиян, что контролирует Генштаб ВС РФ. Ожидается дальнейшая активизация боевой подготовки в Беларуси, сказал разведчик.

ГУР не исключает, что эта сила может быть применена как для удара из Беларуси, так и для возвращения на территорию Украины по ротации на харьковское или другие направления.

Поэтому, сказал заместитель начальника ГУР, "угроза все-таки сохраняется". Но по состоянию на сегодня у этих войск "недостаточно вооружения".

"РФ сейчас активно снимает со складов, арсеналов, центров обеспечения мобилизационного развертывания вооружения, военную технику именно для того, чтобы восполнить те потери, которые враг понес на нашей территории, ну и соответственно укомплектовать те соединения и части, которые создаются по мобилизации", – объяснил Скибицкий.

Читайте также: Резолюция Европарламента по Беларуси: Лукашенко должен предстать перед трибуналом за войну

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь угроза разведка гур наступление вторжение Вадим Скибицкий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 