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Резолюция Европарламента по Беларуси: Лукашенко должен предстать перед трибуналом за войну

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 18:17
Резолюция Европарламента по Беларуси: Лукашенко должен предстать перед трибуналом за войну - Фото
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявлено, что режим беларуского диктатора Александра Лукашенко несет такую же ответственность за войну против Украины, как и РФ, и Лукашенко должен предстать перед международным трибуналом. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

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Сегодня, 24 ноября, депутаты Европарламента приняли три резолюции: о нарушениях прав человека в Афганистане, Конго и Беларуси.

В резолюции по Беларуси Европарламент решительно осудил необоснованные и политически мотивированные приговоры, вынесенные более чем 1400 политзаключенным в Беларуси.

Также, поддерживая позицию беларуской оппозиции о том, что страна должна быть признана оккупированной территорией, с которой должны быть немедленно выведены российские войска, Европарламент решительно осудил участие режима Лукашенко в войне России против Украины. 

В резолюции отмечается, что режим Лукашенко разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен понести ответственность, представ перед международным трибуналом и Международным уголовным судом.

Депутаты Европарламента призвали страны ЕС и Еврокомиссию ввести против Беларуси те же санкции, что и против России. 

  • 23 ноября Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия объявлена государством-спонсором терроризма.
  • Также депутаты Европарламента хотят, чтобы кремлевскую ЧВК Вагнера признали террористической организацией.

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Оксана Житнюк
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европарламент война беларусь резолюция александр лукашенко
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