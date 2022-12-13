"Проверка готовности". Военные Беларуси выдвинулись к границе с Украиной – Беларускі Гаюн

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Подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Беларуси выдвинулись из места своей постоянной дислокации в Бресте на юго-восток, к городу Малорита, расположенному у границы с Украиной. Об этом сообщает Беларускі гаюн.

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"Поступила информация о выдвижении из пункта постоянной дислокации подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (38 одшбр, Брест). Сообщается о движении колонны военной техники бригады на юго-восток от Бреста, по трассе Р17 к городу Малорита/агрогородку Мокраны", – говорится в сообщении.

По данным канала, в составе колоны – не менее 25 БТР-80, около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом, три буксируемых автомобилем МЗКТ "Волат" 120-мм миномета 2Б23 "Нона-М1", два топливозаправщика, командно-штабная машина Р-145БМ, две машины связи, не менее пяти машин пограничной службы РБ, машина скорой помощи и две полевые кухни.

Перемещения 38 ОДШБр подтверждают и местные беларуские власти.

Сегодня утром в армии Беларуси сообщили о "внезапной" проверке боеготовности. По данным Минобороны РБ, войскам предстоит "в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".

Беларускі гаюн со ссылкой на МО РБ сообщает, что к выполнению задач приступили также военнослужащие 7 инженерного полка (ппд – город Борисов) Северо-западного оперативного командования (СЗОК).

Полк получил задачу подготовить переправу через реку Березина для пропуска механизированных подразделений СЗОК. Это значит, что в проверке также примут участие подразделения 120-й (ппд – город Минск) или 19-й (ппд – д.Заслоново, Лепельский район Витебской области) механизированных бригад, пишет канал.

Также там подчеркнули, что реки Неман и Березина не находятся вблизи границы с Украиной.

ДОПОЛНЕНО В 14:57. По информации Беларускі Гаюн, в Брестскую область, ближе к границе с Украиной, перебрасывают и подразделение сил специальных операций — 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

В направлении Брестской области Беларуси прямо сейчас направляется крупный эшелон с техникой этой бригады, по оценкам канала техника следующая:

- БТР — минимум 10 единиц;

- МБТС "Кайман" (бронированная разведывательно-дозорная машина) — минимум три единицы;

- МАЗы, Уралы — мин. 25 ед;

- бензовозы — мин. 2 ед;

- вагоны пассажирские и грузовые.

"Таким образом, есть основания полагать, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности, о которой МО РБ сообщило сегодня утром. Есть и другие варианты с какой целью 103-я бригада перебрасывается в Брестскую область: это может быть, к примеру, ротация их подразделений в приграничье с Украиной, или же боевое слаживание с подразделениями ВС РФ, которые вчера были замечены в Брестской области", – говорится в сообщении.

В Беларуси учения (или "учения", под которые маскируются перемещения войск, в том числе российских) проходят почти непрерывно уже около года.

12 декабря СМИ написали, что в Беларуси медикам вручают повестки в военкоматы.

Вадим Ребрина

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