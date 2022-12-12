"Украинцы нация прощающая". Глава Ровенской области – об отношении местных к беларусам
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль считает: если беларусы "ничего негативного, ничего хуже" не сделают, то после победы Украины над российскими оккупантами они якобы "очень быстро" вернут доверие украинцев. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
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По его мнению, "украинцы – такая нация, прощающая. Но важно, чтобы они понимали: это если они ничего хуже не сделают".
"Беларусы либо примыкают к нам, нации победителей, как соседи, партнеры, либо идут по известному адресу", – добавил он.
Коваль оценивает отношение местных украинцев к Беларуси как к государству так: "подпортилось немного, но точно нет точки невозврата; есть еще ощущение, что их заставляют, они не могут сплотиться, что они еще не проснулись".
"Если сравнить, то в разы хуже, чем было, но точно еще не точка бифуркации, когда уже: "Ты кто? – Беларус. – Не общаюсь с тобой", – добавил глава РОВА.
- В начале декабря 2022 года Генштаб писал, что в армии Беларуси "растет недовольство Лукашенко из-за угрозы втягивания в войну".
- По данным разведки, в Беларуси сейчас около 9000 солдат армии России и их число растет.
- На фоне угрозы нового вторжения в Украину с севера, в том числе с подключением армии Беларуси, лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила, что солдаты РБ "абсолютно не готовы к войне", "не мотивированы" и "не хотят воевать с украинцами из-за близости по духу между нациями".
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