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"Украинцы нация прощающая". Глава Ровенской области – об отношении местных к беларусам

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 13:19
Виталий Коваль (скриншот)

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль считает: если беларусы "ничего негативного, ничего хуже" не сделают, то после победы Украины над российскими оккупантами они якобы "очень быстро" вернут доверие украинцев. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

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По его мнению, "украинцы – такая нация, прощающая. Но важно, чтобы они понимали: это если они ничего хуже не сделают".

"Беларусы либо примыкают к нам, нации победителей, как соседи, партнеры, либо идут по известному адресу", – добавил он.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 

Коваль оценивает отношение местных украинцев к Беларуси как к государству так: "подпортилось немного, но точно нет точки невозврата; есть еще ощущение, что их заставляют, они не могут сплотиться, что они еще не проснулись".

"Если сравнить, то в разы хуже, чем было, но точно еще не точка бифуркации, когда уже: "Ты кто? – Беларус. – Не общаюсь с тобой", – добавил глава РОВА.

Читайте также: Резолюция Европарламента по Беларуси: Лукашенко должен предстать перед трибуналом за войну

Євген Пилипенко
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