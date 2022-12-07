В армии Беларуси растет недовольство Лукашенко из-за угрозы втягивания в войну — Генштаб

В беларуской армии растет недовольство режимом диктатора Александра Лукашенко из-за угрозы прямого втягивания Беларуси в войну России против Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что на северных границах нет признаков формирования наступательных группировок противника. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений оккупантов.

РБ продолжает поддерживать войну против Украины, предоставляя россиянам территорию и воздушное пространство для обстрелов.

В армии Беларуси растет недовольство режимом Лукашенко среди пограничников и других военнослужащих из-за угрозы прямого участия страны в войне против Украины.

По данным ГУР, в Беларуси сейчас 9000 солдат армии России, их могут использовать для двух вариантов – удара из Беларуси или для возвращения на территорию Украины по ротации на харьковское или другие направления.

Лукашенко продолжает выстраивать условия, чтобы не вступать в прямую войну против Украины – с этим связаны его заявления о том, что НАТО собирается напасть на Беларусь, считают в ISW.

Режим Лукашенко специально направляет беженцев из Ирана и Пакистана к границе Беларуси и Украины, чтобы вести разведку.

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Дмитро Гриниченко

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