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В армии Беларуси растет недовольство Лукашенко из-за угрозы втягивания в войну — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 07:23
В армии Беларуси растет недовольство Лукашенко из-за угрозы втягивания в войну — Генштаб - Фото
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

В беларуской армии растет недовольство режимом диктатора Александра Лукашенко из-за угрозы прямого втягивания Беларуси в войну России против Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что на северных границах нет признаков формирования наступательных группировок противника. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений оккупантов.

РБ продолжает поддерживать войну против Украины, предоставляя россиянам территорию и воздушное пространство для обстрелов. 

В армии Беларуси растет недовольство режимом Лукашенко среди пограничников и других военнослужащих из-за угрозы прямого участия страны в войне против Украины. 

Читайте также: Шойгу мог приезжать к Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну или для аннексии — ГУР

Дмитро Гриниченко
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война беларусь александр лукашенко генштаб
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