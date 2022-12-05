Шойгу мог приезжать к Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну или для аннексии — ГУР

Министр обороны России и военный преступник Сергей Шойгу мог приезжать к диктатору Беларуси Александру Лукашенко, чтобы вынудить того непосредственно вступить в войну против Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, режим диктатора Владимира Путина не оставляет попыток втянуть Беларусь в прямую войну против Украины, однако у него это не выходит, несмотря на все усилия.

Он отметил, что на сегодняшний день нет угрозы участия Беларуси в наземной операции против Украины.

Юсов заявил, что так как глобальные планы Путина и РФ по захвату Украины провалились, то нужно показывать другие достижения, возможно, в направлении интеграционных процессов России и Беларуси, что означает фактическую аннексию РБ.

По данным ГУР, в Беларуси сейчас 9000 солдат армии России, их могут использовать для двух вариантов – удара из Беларуси или для возвращения на территорию Украины по ротации на харьковское или другие направления.

Лукашенко продолжает выстраивать условия, чтобы не вступать в прямую войну против Украины – с этим связаны его заявления о том, что НАТО собирается напасть на Беларусь, считают в ISW.

Также институт предполагает, что Шойгу давил на Лукашенко.

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Дмитро Гриниченко

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