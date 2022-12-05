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Шойгу мог приезжать к Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну или для аннексии — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 16:34
Шойгу мог приезжать к Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну или для аннексии — ГУР - Фото
Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Министр обороны России и военный преступник Сергей Шойгу мог приезжать к диктатору Беларуси Александру Лукашенко, чтобы вынудить того непосредственно вступить в войну против Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, режим диктатора Владимира Путина не оставляет попыток втянуть Беларусь в прямую войну против Украины, однако у него это не выходит, несмотря на все усилия.

Он отметил, что на сегодняшний день нет угрозы участия Беларуси в наземной операции против Украины. 

Юсов заявил, что так как глобальные планы Путина и РФ по захвату Украины провалились, то нужно показывать другие достижения, возможно, в направлении интеграционных процессов России и Беларуси, что означает фактическую аннексию РБ. 

Читайте также: Срочное обращение ВСУ к беларусам: РФ готовит у вас теракты, чтобы втянуть в войну

Дмитро Гриниченко
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война беларусь разведка александр лукашенко сергей шойгу андрей юсов
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