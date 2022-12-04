Шойгу приезжал в Беларусь. ISW предполагает, что он давил на Лукашенко

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 3 декабря, приезжал в Беларусь для встреч с беларуским диктатором Александром Лукашенко и его министром обороны генерал-майором Виктором Хрениным. Вашингтонский Институт по изучению войны (ISW) в своей ежедневной сводке предполагает, что целью этой поездки было давление на власти Беларуси.

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"Вероятно, Шойгу встречался с Хрениным и Лукашенко, пытаясь давить на Беларусь, чтобы она продолжила поддержку наступательной кампании России в Украине", — говорится в сводке.

Ранее ISW оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, сдерживающих готовность Лукашенко это сделать.

Лукашенко продолжает выстраивать условия, чтобы не вступать в прямую войну против Украины – с этим связаны его заявления о том, что НАТО собирается напасть на Беларусь, считают в институте.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 3 декабря заявил, что в Беларуси продолжается накопление группировки российско-беларуских войск, однако угрозы наступления с территории этой страны пока нет.

По данным ГУР, в Беларуси сейчас 9000 солдат армии России, их могут использовать для двух вариантов – удара из Беларуси или для возвращения на территорию Украины по ротации на харьковское или другие направления.

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Андрій Водяний

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