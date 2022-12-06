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Лукашенко направляет беженцев из Ирана и Пакистана для разведки границы Украины — ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 16:22
Лукашенко направляет беженцев из Ирана и Пакистана для разведки границы Украины — ЦНС - Фото
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Режим диктатора Александра Лукашенко специально направляет беженцев из Ирана и Пакистана к границе Беларуси и Украины, чтобы вести разведку. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. 

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Известно, что пограничники Беларуси специально направляют восточных беженцев к границе с Украиной — таким образом режим Лукашенко проверяет недостаточно защищенные и уязвимые участки границы, которые можно использовать для прохода диверсионных групп.

Подобную тактику противник использует на границе с Латвией, отметили в ЦНС.

Вооруженные Силы Украины на северной границе принимают все меры для защиты, также помогает подполье в Беларуси, члены которого ведут наблюдение за перемещением войск врага. 

Читайте также: Шойгу мог приезжать к Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну или для аннексии — ГУР 

Дмитро Гриниченко
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война беларусь мигранты александр лукашенко
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