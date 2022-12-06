Лукашенко направляет беженцев из Ирана и Пакистана для разведки границы Украины — ЦНС

Режим диктатора Александра Лукашенко специально направляет беженцев из Ирана и Пакистана к границе Беларуси и Украины, чтобы вести разведку. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Известно, что пограничники Беларуси специально направляют восточных беженцев к границе с Украиной — таким образом режим Лукашенко проверяет недостаточно защищенные и уязвимые участки границы, которые можно использовать для прохода диверсионных групп.

Подобную тактику противник использует на границе с Латвией, отметили в ЦНС.

Вооруженные Силы Украины на северной границе принимают все меры для защиты, также помогает подполье в Беларуси, члены которого ведут наблюдение за перемещением войск врага.

По данным ГУР, в Беларуси сейчас 9000 солдат армии России, их могут использовать для двух вариантов – удара из Беларуси или для возвращения на территорию Украины по ротации на харьковское или другие направления.

Лукашенко продолжает выстраивать условия, чтобы не вступать в прямую войну против Украины – с этим связаны его заявления о том, что НАТО собирается напасть на Беларусь, считают в ISW.

Также институт предполагает, что Шойгу давил на Лукашенко.

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Дмитро Гриниченко

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