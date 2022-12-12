В Беларуси медикам вручают повестки в военкоматы – DW

В Беларуси проводят проверку данных военнообязанных медицинских работников. Им приходят повестки в военкоматы, их данными интересуются у родственников. Об этом сообщает DW со ссылкой на собственные источники и координатора беларуского правозащитного Фонда медицинской солидарности Лидию Тарасенко.

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Сообщение о том, что в Беларуси медикам активно вручают повестки на сборы, появилось 5 декабря в телеграм-канале "Белые халаты", отмечает DW. "Под призыв попадают даже женщины – как врачи, так и медсестры. Сроки сборов – от 10 дней. Также военкомат уточняет размер одежды и обуви медработников. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали к военной части", – говорится в сообщении.

Информацию о проверке данных медработников агентству на условиях анонимности подтвердили несколько человек. По их словам, в военкоматах у медиков спрашивают о месте работы, новых адресах, телефонах, родственниках, состоянии здоровья.

"Мы точно не знаем, скольким врачам пришли повестки, но они приходят во всех городах и весях, начиная от крупных столичных поликлиник, заканчивая самыми маленькими районными больницами", – сказала координатор Фонда медицинской солидарности.

По ее словам, людей вызывают на сборы, некоторым выдают так называемые мобилизационные предписания, "т.е. медики получают указания, куда им нужно явиться в случае объявления мобилизации".

Тарасенко отмечает, что получение предписания "накладывает определенные обязательства, эти люди при мобилизации не смогут выехать из страны".

"Не хочется быть алармистом и говорить, что это обязательно произойдет, но зачем-то это делается. Также сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии", – сказала правозащитница.

На вопрос о том, как в военкоматах объясняют происходящее, она ответила, что "чаще всего никак не объясняют, говорят, что это "стандартная процедура".

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Вадим Ребрина

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