UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Беларуси медикам вручают повестки в военкоматы – DW

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 13:53
В Беларуси медикам вручают повестки в военкоматы – DW - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич/ЕРА)

В Беларуси проводят проверку данных военнообязанных медицинских работников. Им приходят повестки в военкоматы, их данными интересуются у родственников. Об этом сообщает DW со ссылкой на собственные источники и координатора беларуского правозащитного Фонда медицинской солидарности Лидию Тарасенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сообщение о том, что в Беларуси медикам активно вручают повестки на сборы, появилось 5 декабря в телеграм-канале "Белые халаты", отмечает DW. "Под призыв попадают даже женщины – как врачи, так и медсестры. Сроки сборов – от 10 дней. Также военкомат уточняет размер одежды и обуви медработников. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали к военной части", – говорится в сообщении.

Информацию о проверке данных медработников агентству на условиях анонимности подтвердили несколько человек. По их словам, в военкоматах у медиков спрашивают о месте работы, новых адресах, телефонах, родственниках, состоянии здоровья.

"Мы точно не знаем, скольким врачам пришли повестки, но они приходят во всех городах и весях, начиная от крупных столичных поликлиник, заканчивая самыми маленькими районными больницами", – сказала координатор Фонда медицинской солидарности.

По ее словам, людей вызывают на сборы, некоторым выдают так называемые мобилизационные предписания, "т.е. медики получают указания, куда им нужно явиться в случае объявления мобилизации".

Тарасенко отмечает, что получение предписания "накладывает определенные обязательства, эти люди при мобилизации не смогут выехать из страны".

"Не хочется быть алармистом и говорить, что это обязательно произойдет, но зачем-то это делается. Также сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии", – сказала правозащитница. 

На вопрос о том, как в военкоматах объясняют происходящее, она ответила, что "чаще всего никак не объясняют, говорят, что это "стандартная процедура".

Читайте также: Шойгу мог приезжать к Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну или для аннексии — ГУР

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь мобилизация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 