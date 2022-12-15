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В Беларусь вернули носители "Кинжалов" МиГ-31К и самолет А-50. Есть угроза усиления ударов

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 11:49
В Беларусь вернули носители
МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: ресурс оккупантов)

В Беларусь прилетели носители ракет "Кинжал" МиГ-31К и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, российские оккупанты продолжают перемещение вооружений и военной техники в Беларусь — на этой неделе противник перебросил на аэродром в Мачулищах истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также самолет дальнего РЛС-обнаружения А-50У. 

Он отметил, что это свидетельствует о наращивании возможности агрессора наносить авиационные удары по территории Украины. 

Одновременно Громов подчеркнул, что на территории Беларуси нет необходимого для ведения сухопутных наступлений количества авиации россиян. 

  • 1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Игнат сказал, что размещение в Беларуси "Кинжалов" не создает дополнительной угрозы для Украины, "скорее это попытка произвести впечатление на Европу".
  • Когда с аэродромов в Беларуси взлетает МиГ-31К, на всей территории Украины звучит воздушная тревога: эти истребители способны запускать такие ракеты на расстояние до 2000 км. Пока враг в тренировочном полете, тревога не отменяется.
  • Как рассказал ранее LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". 

Читайте также: Британская разведка: Военные маневры Лукашенко вряд ли говорят о скором ударе из Беларуси

Дмитро Гриниченко
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война беларусь генштаб миг-31 Алексей Громов
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