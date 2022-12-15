В Беларусь вернули носители "Кинжалов" МиГ-31К и самолет А-50. Есть угроза усиления ударов

В Беларусь прилетели носители ракет "Кинжал" МиГ-31К и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, российские оккупанты продолжают перемещение вооружений и военной техники в Беларусь — на этой неделе противник перебросил на аэродром в Мачулищах истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также самолет дальнего РЛС-обнаружения А-50У.

Он отметил, что это свидетельствует о наращивании возможности агрессора наносить авиационные удары по территории Украины.

Одновременно Громов подчеркнул, что на территории Беларуси нет необходимого для ведения сухопутных наступлений количества авиации россиян.

1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Игнат сказал, что размещение в Беларуси "Кинжалов" не создает дополнительной угрозы для Украины, "скорее это попытка произвести впечатление на Европу".

Когда с аэродромов в Беларуси взлетает МиГ-31К, на всей территории Украины звучит воздушная тревога: эти истребители способны запускать такие ракеты на расстояние до 2000 км. Пока враг в тренировочном полете, тревога не отменяется.

Как рассказал ранее LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер".

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Дмитро Гриниченко

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