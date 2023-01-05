Армия Лукашенко объявила о совместных с российскими оккупантами летных маневрах в Беларуси

Военное ведомство Беларуси анонсировало совместные летное учение с военными страны-оккупанта России на своей территории. Об этом сообщила пресс-служба МО РБ.

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Пособники российских оккупантов отметили, что "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск" Беларуси и России, и "спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания".

"Продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника ВС РФ", – заявили в армии местного диктатора Александра Лукашенко.

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В рамках этого процесса "планируется проведение совместного летно-тактического учения".

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора . 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко , что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

Военно-политическое руководство Беларуси, предоставившее России свою территорию для полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, добавило, что войска РФ прибывают и готовятся вместе с беларусами "исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства".

Євген Пилипенко

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