Армия Лукашенко объявила о совместных с российскими оккупантами летных маневрах в Беларуси
Военное ведомство Беларуси анонсировало совместные летное учение с военными страны-оккупанта России на своей территории. Об этом сообщила пресс-служба МО РБ.
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Пособники российских оккупантов отметили, что "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск" Беларуси и России, и "спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания".
"Продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника ВС РФ", – заявили в армии местного диктатора Александра Лукашенко.
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В рамках этого процесса "планируется проведение совместного летно-тактического учения".
Военно-политическое руководство Беларуси, предоставившее России свою территорию для полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, добавило, что войска РФ прибывают и готовятся вместе с беларусами "исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства".
- 20 декабря 2022 года генерал Наев заявил, что угроза из Беларуси постепенно растет.
- 29 декабря в Генштабе заявили, что на северных границах Украины РФ сосредоточила 22 000 человек.
- Украина укрепляет границу и минирует местность, заверяет ГПСУ. США обещают отреагировать, если Беларусь окажет дополнительную помощь России для войны против Украины.
- По данным ГПСУ, сейчас в Беларуси находятся до 10 500 российских военных, большинство из них – далеко от границы.
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