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Павлюк об угрозе из Беларуси: Граница – сплошные минные поля, наведена артиллерия ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 23:54
Павлюк об угрозе из Беларуси: Граница – сплошные минные поля, наведена артиллерия ВСУ - Фото
Александр Павлюк (скриншот видео Радио Свобода)

В случае повторной попытки оккупантов наступать на Киев Силы обороны Украины рассчитывают остановить их еще на границе Беларуси и для этого ведутся соответствующие работы. Об этом в интервью в телемарафоне заявил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Он подчеркнул, что Украина постоянно отслеживает все движение подразделений армии РФ, их новые точки дислокации и полигоны, потому, по его мнению, у военно-политического руководства будет время для оповещения граждан в случае повторной попытки РФ наступать на столицу.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойна встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций, долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно", – сказал Павлюк.

По словам командующего обороной столицы, вся граница Украины с Беларусью сейчас представляет собой "сплошные завалы и минные поля", чтобы пройти через них, врагам потребуются усилия.

"К тому же по ним спланированы огни артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы", – заявил Павлюк.

  • 20 декабря генерал Наев заявил, что угроза из Беларуси постепенно растет. Но сейчас потенциала РФ в этой стране хватит лишь на тактические действия с ограниченными целями.
  • Украина укрепляет границу и минирует местность, заверяет ГПСУ. США обещают отреагировать, если Беларусь окажет дополнительную помощь России для войны против Украины.
  • По данным ГПСУ, сейчас в Беларуси находятся до 10 500 российских военных, и большинство из них – далеко от границы.

Читайте также: Угроза растет. Какие силы Россия разместила в Беларуси – и на что они способны

Оксана Житнюк
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война киев беларусь александр павлюк
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