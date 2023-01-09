Павлюк: Россия стягивает в Беларусь свой металлолом, но угроза вторжения пока маловероятна

Угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения. Об этом заявил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Командующий обороной столицы подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России не имеет достаточных возможностей для проведения расконсервации вооружения и техники, поэтому противник стягивает свой "металлолом" на беларуском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в Беларусь из РФ для обучения личного состава противника, – снято с длительного хранения.

"Для ее восстановления нужно время, а также значительные силы и средства. Известно, что к работам по восстановлению прибывшей из России военной техники привлекаются беларуские военнослужащие", – отметил Павлюк.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины внимательно следят за перемещениями врага и отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил РФ и Беларуси с 16 января по 1 февраля.

"Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику. Мы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны Беларуси на сегодняшний день остается маловероятной", – добавил Павлюк.

5 января 2023 года армия Лукашенко объявила о совместных с российскими оккупантами летных маневрах в Беларуси.

Сейчас в РБ находятся до 10 500 российских военных, большинство из них – далеко от границы.

Часть российских военных перебросят из Беларуси на Донбасс и заменят военными третьего армейского корпуса шестой мотострелковой дивизии ВС РФ, сообщает ГПСУ.

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Оксана Житнюк

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