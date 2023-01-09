Россияне перебрасывают в Беларусь технику с долгого хранения — ей нужно обслуживание

Российские оккупанты перебрасывают в Беларусь технику, которая была сняла с длительного хранения и нуждается в обслуживании. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявили, что значительное количество вооружений и боевой техники, прибывающих для обучения противника в Беларусь из РФ, были сняты с долгосрочного хранения и нуждаются в обслуживании.

Также известно, что к работам на этой технике привлекают беларуских военных.

По данным ГПСУ, в ближайшее время часть российских военных перебросят из Беларуси на Донбасс и заменят военными 3 армейского корпуса 6 мотострелковой дивизии ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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