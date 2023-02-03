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ВСУ уничтожили 840 россиян за сутки, самолет, два РСЗО и другую технику оккупантов: сводка

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 08:25
ВСУ уничтожили 840 россиян за сутки, самолет, два РСЗО и другую технику оккупантов: сводка - Фото
Артиллерийский обстрел оккупантов. Фото: EPA

За сутки российские оккупанты потеряли около 840 военных убитыми, две реактивных системы залпового огня, самолет, четыре танка и другую технику. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022-го по 3 февраля 2023-го составили:

→ личного состава ‒ около 129 870 (+840);
→ танков ‒ 3215 (+4);
→ боевых бронированных машин ‒ 6388 (+6);
→ артиллерийских систем ‒ 2215 (+3);
→ РСЗО ‒ 460 (+2);
→ средств ПВО ‒ 222 (+0);
→ самолетов ‒ 294 (+1);
→ вертолетов ‒ 284 (+0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1952 (+1);
→ крылатых ракет ‒ 796 (+0);
→ кораблей /катеров ‒ 18 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5068 (+4);
→ специальной техники ‒ 202 (+2).

ВСУ уничтожили 840 россиян за сутки, самолет, два РСЗО и другую технику оккупантов: сводка

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Оксана Житнюк
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война потери генштаб
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