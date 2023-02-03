ВСУ уничтожили 840 россиян за сутки, самолет, два РСЗО и другую технику оккупантов: сводка

За сутки российские оккупанты потеряли около 840 военных убитыми, две реактивных системы залпового огня, самолет, четыре танка и другую технику. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022-го по 3 февраля 2023-го составили:

→ личного состава ‒ около 129 870 (+840);

→ танков ‒ 3215 (+4);

→ боевых бронированных машин ‒ 6388 (+6);

→ артиллерийских систем ‒ 2215 (+3);

→ РСЗО ‒ 460 (+2);

→ средств ПВО ‒ 222 (+0);

→ самолетов ‒ 294 (+1);

→ вертолетов ‒ 284 (+0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1952 (+1);

→ крылатых ракет ‒ 796 (+0);

→ кораблей /катеров ‒ 18 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5068 (+4);

→ специальной техники ‒ 202 (+2).

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Оксана Житнюк

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