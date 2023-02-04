Силы обороны отбивают атаки на четырех направлениях, у россиян большие потери – Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несут большие потери. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 4 февраля.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что сдавать россиянам Бахмут никто не собирается.

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Наталія Медведєва

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