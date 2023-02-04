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Под Белгородом прилетело по заводу, где делали конструкции для Крымского моста – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 06:26
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В Белгородской области России произошли взрывы на заводе, который производил конструкции для Крымского моста. Начался пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и местные паблики.

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По информации Гладкова, которая появилась в 01:17, прилетело на территорию промышленного завода в Борисовском районе, люди не пострадали.

Под Белгородом прилетело по заводу, где делали конструкции для Крымского моста – видео

Паблики пишут, что завод производил, в том числе, мостовые конструкции для Крымского моста.

Под Белгородом прилетело по заводу, где делали конструкции для Крымского моста – видео

Местные жители сообщают, что слышали также звуки стрелкового оружия, звуки взрывов, от вибраций у некоторых выбило окна.

Под Белгородом прилетело по заводу, где делали конструкции для Крымского моста – видео

Под Белгородом прилетело по заводу, где делали конструкции для Крымского моста – видео

По состоянию на 05:20 пожар на заводе в Борисовке не был потушен.

Под Белгородом прилетело по заводу, где делали конструкции для Крымского моста – видео

  • 15 января в Белгородской области РФ произошел взрыв в расположении российских войск.

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Наталія Медведєва
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война крымский мост Белгород
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