Под Белгородом прилетело по заводу, где делали конструкции для Крымского моста – видео

В Белгородской области России произошли взрывы на заводе, который производил конструкции для Крымского моста. Начался пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и местные паблики.
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По информации Гладкова, которая появилась в 01:17, прилетело на территорию промышленного завода в Борисовском районе, люди не пострадали.
Паблики пишут, что завод производил, в том числе, мостовые конструкции для Крымского моста.
Местные жители сообщают, что слышали также звуки стрелкового оружия, звуки взрывов, от вибраций у некоторых выбило окна.
По состоянию на 05:20 пожар на заводе в Борисовке не был потушен.
- 15 января в Белгородской области РФ произошел взрыв в расположении российских войск.
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