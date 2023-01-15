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В Белгородской области РФ произошел взрыв в расположении российских войск, есть жертвы

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 14:57
В Белгородской области РФ произошел взрыв в расположении российских войск, есть жертвы - Фото
Фото: depositphotos.com

В субботу, 14 января, на территории Белгородской области РФ в расположении российских войск произошел взрыв, который привел к пожару и, возможно, человеческим жертвам.

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О пожаре первым сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который еще накануне рассказал о пожаре на территории бывшего дома культуры и начальной школы в одном из населенных пунктов Корочанского района.

Он заявил, что пожар был достаточно серьезный – жителей соседних домов пришлось эвакуировать на безопасное расстояние. Гладков также уточнил, что мирные жители села не пострадали.

Но, как выяснилось на следующий день, пострадали военные.

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате взрыва боеприпасов в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое (около 65 км от границы с Украиной), заявило пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Российские паблики "112" и "База", специализирующиеся на освещении чрезвычайных происшествий, сообщили подробности происшествия.

По их информации, 14 января командир взвода старший сержант российской армии совершил подрыв РГД-5 на территории помещения, где расположились военные. Начался пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения оружия боеприпасы.

В результате взрыва якобы погибли трое военнослужащих армии РФ, 16 пострадали, еще восемь пропали без вести. Возбуждено уголовное дело.

Андрій Водяний
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война взрыв Белгородская область
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