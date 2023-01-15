В Белгородской области РФ произошел взрыв в расположении российских войск, есть жертвы

В субботу, 14 января, на территории Белгородской области РФ в расположении российских войск произошел взрыв, который привел к пожару и, возможно, человеческим жертвам.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

О пожаре первым сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который еще накануне рассказал о пожаре на территории бывшего дома культуры и начальной школы в одном из населенных пунктов Корочанского района.

Он заявил, что пожар был достаточно серьезный – жителей соседних домов пришлось эвакуировать на безопасное расстояние. Гладков также уточнил, что мирные жители села не пострадали.

Но, как выяснилось на следующий день, пострадали военные.

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате взрыва боеприпасов в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое (около 65 км от границы с Украиной), заявило пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Российские паблики "112" и "База", специализирующиеся на освещении чрезвычайных происшествий, сообщили подробности происшествия.

По их информации, 14 января командир взвода старший сержант российской армии совершил подрыв РГД-5 на территории помещения, где расположились военные. Начался пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения оружия боеприпасы.

В результате взрыва якобы погибли трое военнослужащих армии РФ, 16 пострадали, еще восемь пропали без вести. Возбуждено уголовное дело.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Белгородской области РФ роют окопы полного профиля и строят "засечную границу".

Разведка Британии предполагает, что фортификации в Белгородской области строятся для того, чтобы усилить патриотические чувства населения, пугая его "вторжением Украины".

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.