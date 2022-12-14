В Белгородской области РФ роют окопы полного профиля и строят "засечную черту" – фото
14.12.2022, 15:29
Фото - Telegram Настоящий Гладков
В Белгородской области России продолжается строительство противотанковых и противопехотных оборонительных сооружений. Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.
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Губернатор сообщил, что он вместе с представителями Минобороны страны-агрессора "в рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты".
Гладков также опубликовал фотографии, по которым можно судить, что "засечная черта" представляет собой систему окопов полного профиля (пока без блиндирования), противотанковые бетонные "пирамидки" и мотки колючей проволоки.
- 7 декабря разведка Британии заявила, что фортификации в Белгородской области строятся для того, чтобы "усилить патриотические чувства населения, пугая его "вторжением Украины".
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