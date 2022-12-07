Россия строит фортификации в Белгороде, чтобы усилить патриотизм, — британская разведка

Россияне строят фортификации в Белгороде, чтобы усилить патриотические чувства населения, пугая его "вторжением Украины". Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что недавно Россия начала расширять оборону вдоль границы с Украиной и в глубине Белгородской области, а 6 декабря местный губернатор объявил о создании "отрядов самообороны".

Сообщения о рытье траншей в Белгородской области идут как минимум с апреля, но противник стал устанавливать новые конструкции, которые, вероятно, предназначены для отражения механизированного нападения.

Британцы считают, что Кремль продвигает оборонительные приготовления на территории России для "разжигания" патриотизма среди населения, однако это также иллюстрирует ложную веру некоторых чиновников РФ в реальную угрозу вторжения Украины.

Недостаток стратегической оценки — одна из критически слабых сторон архитектуры РФ: о чем свидетельствует первоначальное решение вторгнуться в Украину. Беспристрастный анализ почти наверняка часто подрывается тенденцией к групповому мышлению и политически целесообразным выводам, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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