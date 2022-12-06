В Белгородской и Курской областях России начали создавать тероборону и "народные дружины"

В Белгородской и Курской областях России начали создавать территориальную оборону и "народные дружины" соответственно. Об этом заявили губернаторы регионов страны-оккупанта Вячеслав Гладков и Роман Старовойт.

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По словам Гладкова, в области создают отряды теробороны из добровольцев. Он отметил, что в них могут вступить люди, не подходящие по возрасту или состоянию здоровья, но которые имеют боевой опыт и желание воевать "в случае чего".

Также чиновник сказал, что тренировать добровольцев будут "опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт".

Аналогичные вооруженные формирования создают и в Курской области — там их назвали "народной дружиной "Патриот". Старовойт заявил, что добровольцы будут помогать охранять регион военным РФ и пригласил присоединяться всех желающих.

СПРАВКА. Накануне и в начале полномасштабного вторжения в Украину официальные лица и пропаганда России рассказывали о "захвате Киева за три дня" и делали акцент на исключительно наступательной концепции войны со стороны РФ. Страна-агрессор рассказывала о "слабости" украинской армии и быстрой победе Москвы в войне. После девяти месяцев Большой войны, ряда поражений России и крупных побед Украины риторика оккупантов заметно изменилась.

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Дмитро Гриниченко

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