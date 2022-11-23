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РФ может устроить "атаку под чужим флагом" в Белгородской области для запугивания — ISW

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 08:23
РФ может устроить
Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия может устроить провокации в Белгородской области, чтобы запугать население и усилить поддержку войны против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что Кремль, похоже, создает информационные условия для "атаки под чужим флагом" в Белгородской области, чтобы восстановить поддержку войны среди населения. 

Отмечается, что российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы могут вторгнуться в Белгородскую область. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков публиковал кадры строительства укреплений на границе с Украиной. 

ISW подчеркивает, что утверждения России о якобы подготовке нападения Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены на запугивание населения, так как у Украины нет стратегического интереса во вторжении в РФ. 

ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Харьковской и Луганской областях, а поддержка войны внутри России снижается из-за ряда военных неудач и проблем с мобилизацией. 

Читайте также: Белгородская область не может уместить раненых военных РФ, их повезли в Воронеж – Генштаб

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин Белгородская область isw
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