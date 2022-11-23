РФ может устроить "атаку под чужим флагом" в Белгородской области для запугивания — ISW

Россия может устроить провокации в Белгородской области, чтобы запугать население и усилить поддержку войны против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что Кремль, похоже, создает информационные условия для "атаки под чужим флагом" в Белгородской области, чтобы восстановить поддержку войны среди населения.

Отмечается, что российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы могут вторгнуться в Белгородскую область.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков публиковал кадры строительства укреплений на границе с Украиной.

ISW подчеркивает, что утверждения России о якобы подготовке нападения Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены на запугивание населения, так как у Украины нет стратегического интереса во вторжении в РФ.

ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Харьковской и Луганской областях, а поддержка войны внутри России снижается из-за ряда военных неудач и проблем с мобилизацией.

В начале ноября сразу в нескольких регионах России (в том числе на Дальнем Востоке и в Центральном федеральном округе) по заказу администрации российского диктатора Владимира Путина провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне. Результаты свидетельствуют о том, что россияне "не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны".

В России готовят вторую волну мобилизации, это еще больше перегрузит их систему.

По данным ISW, Путин готовится ко второй волне мобилизации, но не может заплатить уже призванным.

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Дмитро Гриниченко

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