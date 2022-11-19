В России готовят вторую волну мобилизации, это еще больше перегрузит их систему – ISW

Российские власти готовятся к продолжению мобилизации, даже во время осеннего призывного цикла, что, вероятно, приведет к дальнейшему переполнению и без того перегруженного российского аппарата формирования вооруженных сил и нанесет ущерб подготовке мобилизованных и призванных военнослужащих. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 18 ноября.

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В ISW напоминают, что ранее российский диктатор Владимир Путин приказал прекратить мобилизацию, чтобы высвободить бюрократические и административные возможности для призыва 1 ноября.

"Однако очевидно, что российские власти никогда полностью не прекращали мобилизационные мероприятия, а это означает, что ограниченное число мобилизованных новобранцев по-прежнему проходят через систему подготовки в то время, когда призывники проходят свой собственный цикл подготовки", – заявили в институте.

По мнению аналитиков, продолжение тайных усилий по мобилизации и потенциальная подготовка к новой волне мобилизации одновременно с текущим осенним призывом, вероятно, существенно нагрузят и без того перегруженный российский аппарат формирования войск.

Это, отметили в ISW, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных новобранцев, так и призывников.

"Очередная волна мобилизации в ближайшие месяцы только ухудшит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на передовую в Украине", – прогнозируют аналитики.

По данным ISW, Путин готовится ко второй волне мобилизации, но не может заплатить уже призванным.

14 ноября сообщалось, что в Беларуси объявили тендер на печать 50 000 бланков мобилизационных предписаний, срок выполнения – до конца года.

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Наталія Медведєва

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