В Беларуси объявили тендер на печать 50 000 бланков для мобилизованных до конца года

дополнено

В Беларуси объявили тендер на печать 50 000 бланков предписаний мобилизованных, срок выполнения – до конца года. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации Генштаба, военный комиссариат граничащей с Украиной Брестской области Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных. Речь идет о 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года.

В целом же, по данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, однако сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

Ранее Генштаб ВСУ обратился к военнослужащим Беларуси с призывом не участвовать в войне против Украины или сдаваться в плен, что гарантирует сохранение жизни. В случае опасений перед преследованиями со стороны режима Лукашенко военным Беларуси будет предложено "достойное пребывание на территории Украины".

По данным ISW, Путин готовится ко второй волне мобилизации, но не может заплатить уже призванным.

В Вологде члены семей мобилизованных на войну против Украины просят губернатора вернуть их родственников домой "из этого ада": смотрите видео.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска не покидают Беларусь, и РФ сейчас рассматривает территорию этой страны как "запасной вариант" для нового наступления.

Смотрите также: На Волыни возводят стену на границе с Беларусью. ОП показал процесс строительства — видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.