В Беларуси объявили тендер на печать 50 000 бланков для мобилизованных до конца года
В Беларуси объявили тендер на печать 50 000 бланков предписаний мобилизованных, срок выполнения – до конца года. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.
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По информации Генштаба, военный комиссариат граничащей с Украиной Брестской области Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных. Речь идет о 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года.
В целом же, по данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, однако сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.
Ранее Генштаб ВСУ обратился к военнослужащим Беларуси с призывом не участвовать в войне против Украины или сдаваться в плен, что гарантирует сохранение жизни. В случае опасений перед преследованиями со стороны режима Лукашенко военным Беларуси будет предложено "достойное пребывание на территории Украины".
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