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В Беларуси объявили тендер на печать 50 000 бланков для мобилизованных до конца года

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14.11.2022, 19:39
В Беларуси объявили тендер на печать 50 000 бланков для мобилизованных до конца года - Фото
Иллюстративное фото: Минобороны Беларуси
дополнено

В Беларуси объявили тендер на печать 50 000 бланков предписаний мобилизованных, срок выполнения – до конца года. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

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По информации Генштаба, военный комиссариат граничащей с Украиной Брестской области Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных. Речь идет о 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года.

В целом же, по данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, однако сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

Ранее Генштаб ВСУ обратился к военнослужащим Беларуси с призывом не участвовать в войне против Украины или сдаваться в плен, что гарантирует сохранение жизни. В случае опасений перед преследованиями со стороны режима Лукашенко военным Беларуси будет предложено "достойное пребывание на территории Украины". 

  • По данным ISW, Путин готовится ко второй волне мобилизации, но не может заплатить уже призванным.
  • В Вологде члены семей мобилизованных на войну против Украины просят губернатора вернуть их родственников домой "из этого ада": смотрите видео.
  • Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска не покидают Беларусь, и РФ сейчас рассматривает территорию этой страны как "запасной вариант" для нового наступления.

Смотрите также: На Волыни возводят стену на границе с Беларусью. ОП показал процесс строительства — видео

Оксана Житнюк
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беларусь тендер мобилизация генштаб
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