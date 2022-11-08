Маляр: Беларусь для россиян сейчас – сценарий, который находится в тестовом режиме
Российские войска не покидают Беларусь, и РФ сейчас рассматривает территорию этой страны как "запасной вариант" для нового наступления на украинскую территорию с этого направления. Об этом в эфире телемарафона сказала замминистра обороны Анна Маляр.
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Она отметила, что РФ использует Беларусь для своих военных целей, и эта страна для них сейчас – "один из возможных или запасных сценариев, который находится в тестовом режиме". Замминистра обороны подчеркнула, что РФ "постоянно проверяет, как можно использовать эту границу".
Маляр напомнила о заявлении властей Беларуси, которые утверждают, что могут прибегнуть к военным действиям против Украины якобы только в том случае, если будет агрессия со стороны Украины.
"Но мы видим, что Россия не оставляет территорию Беларуси. Там фиксируется сейчас постоянное движение и военной техники, и личного состава. И вы помните те бесконечные учения, которые проводили Вооруженные силы Беларуси. Это то определенное состояние, в котором территория Беларуси может находиться как запасной вариант", – сказала Маляр.
- В конце октября Беларусь и Россия объявили о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил.
- 29 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.
- По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.
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