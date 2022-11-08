Маляр: Беларусь для россиян сейчас – сценарий, который находится в тестовом режиме

Российские войска не покидают Беларусь, и РФ сейчас рассматривает территорию этой страны как "запасной вариант" для нового наступления на украинскую территорию с этого направления. Об этом в эфире телемарафона сказала замминистра обороны Анна Маляр.

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Она отметила, что РФ использует Беларусь для своих военных целей, и эта страна для них сейчас – "один из возможных или запасных сценариев, который находится в тестовом режиме". Замминистра обороны подчеркнула, что РФ "постоянно проверяет, как можно использовать эту границу".

Маляр напомнила о заявлении властей Беларуси, которые утверждают, что могут прибегнуть к военным действиям против Украины якобы только в том случае, если будет агрессия со стороны Украины.

"Но мы видим, что Россия не оставляет территорию Беларуси. Там фиксируется сейчас постоянное движение и военной техники, и личного состава. И вы помните те бесконечные учения, которые проводили Вооруженные силы Беларуси. Это то определенное состояние, в котором территория Беларуси может находиться как запасной вариант", – сказала Маляр.

В конце октября Беларусь и Россия объявили о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил.

29 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.

Оксана Житнюк

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