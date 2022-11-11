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"У вас есть всего два варианта". ВСУ обратились к российским и беларуским военным – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 18:05
Скриншот с видео
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Генштаб Вооруженных Сил Украины обратился к военнослужащим России и Беларуси с призывом не участвовать в войне против Украины или сдаваться в плен, что гарантирует сохранение жизни с последующим возвращением домой. Генштаб опубликовал соответствующее видео.

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"Военнослужащие Республики Беларусь, если вас все-таки заставят принять участие в войне Путина против народа Украины, и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины, остановитесь в составе подразделения, заглушите моторы, разрядите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ", – говорится в ролике.

В Генштабе отметили, что в этом случае Украина гарантирует беларуским военным "возможность мгновенного свободного возвращения на территорию Беларуси".

В случае опасений перед преследованиями со стороны беларуского режима военным РБ будет предложено "достойное пребывание на территории Украины". При этом техника и оружие будут возвращены беларуским военным после окончания войны.

Также Генштаб обратился к военнослужащим РФ.

"Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остается лишь два варианта: сдача в плен (в этом случае вам будет гарантировано соблюдение всех международных конвенций... мы гарантируем вам возвращение домой после завершения военного конфликта или же в результате обмена), в противном случае вас ждет неминуемая смерть", – говорится в ролике.

Генштаб опубликовал номера телефонов для связи с представителями украинского командования: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Подробная инструкция по сдаче в плен для российских военных — на Facebook-странице Генштаба.

  • 8 ноября замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска не покидают Беларусь, и РФ сейчас рассматривает территорию этой страны как "запасной вариант" для нового наступления на украинскую территорию с этого направления.
  • 10 ноября Генштаб заявил, что в случае атаке из Беларуси основной тактикой ВСУ будет активная оборона, Россию ждут "огромные" потери.

Вадим Ребрина
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Россия ВСУ война беларусь генштаб
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