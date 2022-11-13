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На Волыни возводят стену на границе с Беларусью. ОП показал процесс строительства — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 12:32
Стена на границе с Беларусью (Фото: скриншот с видео)
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В Офисе президента показали процесс строительства стены на государственной границе с Беларусью в Волынской области. Соответствующее видео опубликовал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

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По его словам, на границе с РБ строят железобетонный забор с колючей проволокой — это является одним из элементов инженерных заграждений, которые обустраивают для защиты границы. 

Он отметил, что работы идут не только на Волыни, так как стену возводят во всех регионах, которые граничат с Россией и Беларусью. 

  • 9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.
  • По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца
  • В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

Читайте также: Генштаб о тактике при атаке из Беларуси — активная оборона, потери РФ будут "огромными"

Дмитро Гриниченко
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война беларусь Волынская область Кирилл Тимошенко
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