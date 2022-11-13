В Офисе президента показали процесс строительства стены на государственной границе с Беларусью в Волынской области. Соответствующее видео опубликовал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

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По его словам, на границе с РБ строят железобетонный забор с колючей проволокой — это является одним из элементов инженерных заграждений, которые обустраивают для защиты границы.

Он отметил, что работы идут не только на Волыни, так как стену возводят во всех регионах, которые граничат с Россией и Беларусью.

9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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