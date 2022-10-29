Белгородская область не может уместить раненых военных РФ, их повезли в Воронеж – Генштаб

Белгородская область не может уместить раненых российских военных, их вынуждены перевозить в Воронеж. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 29 октября.

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Как отмечается, в связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж.

В Бериславе Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома.

Из больниц Херсона оккупанты вывозят все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.

28 октября в районе Майорска уничтожено около 300 оккупантов, 60 ранено. В Луганской области уничтожили до 20, ранили около 30 оккупантов.

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Наталія Медведєва

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