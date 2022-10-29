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Белгородская область не может уместить раненых военных РФ, их повезли в Воронеж – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 07:35
Белгородская область не может уместить раненых военных РФ, их повезли в Воронеж – Генштаб - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Белгородская область не может уместить раненых российских военных, их вынуждены перевозить в Воронеж. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 29 октября.

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Как отмечается, в связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж.

В Бериславе Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома.

Из больниц Херсона оккупанты вывозят все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.

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Наталія Медведєва
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