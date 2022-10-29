В районе Майорска точечными ударами Сил обороны уничтожено около 300 оккупантов – Генштаб

За минувшие сутки в районе Майорска Донецкой области Силы обороны точечными ударами уничтожили около 300 российских оккупантов. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 29 октября.

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Враг не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

В результате точечных ударов подразделений Сил обороны, в районе Майорска уничтожено около 300 оккупантов, готовившихся к очередной атаке. Около 60 легкораненых были доставлены в медицинские учреждения Горловки.

В Червонопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также по позициям комплексов ПВО противника.

На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских штурмовика Су-25, вертолет Ми-8 и БПЛА.

Военные ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

28 октября бойцы спецподразделения "Хорт" заявили о ликвидации замначальника штаба ЧВК Вагнера.

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Наталія Медведєва

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