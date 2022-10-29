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Под Херсоном уничтожено две РСЗО "Град" и три склада боеприпасов оккупантов – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 06:23
Под Херсоном уничтожено две РСЗО
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки 28 октября в Херсонской области Вооруженные Силы Украины уничтожили две реактивные системы залпового огня "Град", три склада боеприпасов российских оккупантов. Об этом говорится в ночной сводке оперативного командования "Юг".

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Как отмечается, на южнобугском направлении противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и обстреливать украинские войска.

Россияне применяют авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны разных модификаций по позициям Сил обороны и близлежащим территориальным громадам.

В течение боевого дня враг восемь раз атаковал авиацией позиции украинских военных, а также освобожденные в начале октября населенные пункты Бериславского района.

В ответ авиация Воздушных сил ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертыванию систем противовоздушной обороны и опорному пункту в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах.

В течение боевого дня ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 160 огневых задач.

Уничтожены 34 оккупанта, две РСЗО "Град", четыре танка, три миномета калибра 120 мм, самоходная пушка "Гиацинт" и прицепная гаубица.

Еще четыре артиллерийских установки и вражеский танк повреждены.

В Бериславском и Николаевском районах уничтожены три склада боеприпасов.

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Наталія Медведєва
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война Херсонская область сводка ОК Юг
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