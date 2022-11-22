"Не испытывают оптимизма". Медуза узнала о результатах закрытых опросов россиян о войне

В начале ноября сразу в нескольких регионах России (в том числе на Дальнем Востоке и в Центральном федеральном округе) по заказу администрации российского диктатора Владимира Путина провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне. Результаты свидетельствуют о том, что россияне "не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны". Об этом сообщает российское издание Медуза со ссылкой на два источника, близких к Кремлю и знакомых с результатами исследования.

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"Это не уход в оппозицию или полное неприятие "специальной военной операции". Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам", — пояснил один из собеседников издания.

По его словам, эти настроения якобы не связаны с успешным контрнаступлением украинских войск и отступлением оккупантов из Херсона. В Кремле считают, что россияне "устали от войны в принципе", пишет издание.

Также собеседники журналистов отметили, что россияне все чаще задаются вопросами о причинах войны, несмотря на усилия пропагандистов.

Ранее Медуза уже писала о закрытых социологических исследованиях, которые проводятся по заказу Кремля. Например, в апреле 2022 года данные этих опросов говорили, что многие россияне действительно настроены "воинственно" и хотят победы в войне с Украиной.

Кроме того, пишет издание, во время закрытых фокус-групп россиян спрашивали о "главных болевых точках", связанных с войной. Согласно результатам, это – мобилизация, экономические трудности из-за санкций и блокировка Instagram.

В Кремле, однако, не считают, что в ближайшем будущем в России начнутся масштабные антивоенные протесты, утверждают источники Медузы. Вместе с тем они не исключают, что ситуация может измениться, если российские власти объявят о новом, еще более масштабном этапе мобилизации.

Результаты закрытых исследований Кремля косвенно подтверждаются результатами открытых количественных опросов, проведенных в начале ноября независимой социологической компанией Russian Field в Москве, пишет издание. По этим сведениям, только 19% респондентов ожидают, что в ближайшем будущем их жизнь изменится к лучшему; 29% опрошенных полагают, что их жизнь изменится к худшему; еще 36% считают, что их жизнь не изменится. Также 57% опрошенных признались, что новости о войне вызывают у них усталость (в конце июля о такой усталости говорили только 41% респондентов).

Согласно мартовскому опросу Левада-центра, в России значительно выросла поддержка Путина. Кроме того, существенно больше стало россиян, которые считают, что их страна движется в правильном направлении.

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Вадим Ребрина

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