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В РФ значительно выросла поддержка диктатора Путина и его действий — опрос Левада-центра

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 22:09
В РФ значительно выросла поддержка диктатора Путина и его действий — опрос Левада-центра - Фото
Фото: EPA

В марте в стране-агрессоре России значительно выросла поддержка диктатора Владимира Путина, а также премьер-министра страны и правительства в целом. Кроме того, существенно больше стало россиян, которые считают, что их страна движется в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Левада-центр.

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В январе деятельность Путина одобряли 69% россиян, в феврале — 71%, в марте — 83%. В Левада-центре говорят, что это уровень конца 2017 года (до снижения, вызванного пенсионной реформой).

Одобрение деятельности премьера Михаила Мишустина также выросло: его рейтинг составлял 59% в январе, 60% - в феврале, 71% - в марте.

70% россиян одобряют деятельность правительства, около четверти (27%) — не одобряют. В феврале одобряли 55%, не одобряли — 42%.

Уровень доверия Путину (открытый вопрос) с февраля вырос на 10 п.п. и достиг 44%. Также отмечается рост доверия министру обороны Сергею Шойгу — до 16% (+4 п.п.), Владимиру Жириновскому, Михаилу Мишустину и Сергею Лаврову — до 15%.

В марте значительно выросла доля тех россиян, кто считает, что дела в РФ идут в целом в правильном направлении: таких 69% (в феврале — 52%). Доля тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, составила 22% (в феврале — 38%).

Вадим Ребрина
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Россия война владимир путин опрос социология
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