UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Войну мы проиграли". Медуза написала, как "элиты" в РФ отнеслись к отступлению из Херсона

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 14:45
Путин (Фото: EPA)

По данным источников российского издания Медуза, в администрации диктатора Владимира Путина и правительстве РФ воспринимают отступление из Херсона как "очень болезненное событие" для "российских элит".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Собеседник издания, близкий к предпринимателям из "ближнего круга" Путина, сказал: "Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [С одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой — будет запрос на нормализацию и стабилизацию".

В "политическом блоке" администрации, по данным Медузы, настроены чуть более оптимистично. Один из собеседников пояснил, что в Кремле по-прежнему надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за необходимости в дешевых энергоносителях.

Еще одна надежда Кремля, по информации источников издания, — резкое изменение политической ситуации в Украине и отставка президента Владимира Зеленского. "На чем основано ожидание таких событий, Медузе неизвестно", – говорится в материале.

Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев армия РФ станет более боеспособной из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

Вместе с тем, по словам собеседников издания, у Путина убеждены, что в отличие от "элит" на настроениях большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось.

Собеседник Медузы в одном из региональных отделений пропутинской партии Единая Россия сказал, что "случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени".

Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу "начало возникать ощущение чужой войны".

Источники издания признали, что на фоне постоянных военных поражений их стала еще больше беспокоить "полная закрытость высшего руководства страны".

"Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать", — сказал близкий к правительству РФ источник.

  • 11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с самого начала полномасштабной войны – с 1 марта.

Читайте также: Путин подвергается критике за оставление Херсона. Кремль "атакуют" Дугин и Соловьев — ISW

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин кремль Херсон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 