"Войну мы проиграли". Медуза написала, как "элиты" в РФ отнеслись к отступлению из Херсона

По данным источников российского издания Медуза, в администрации диктатора Владимира Путина и правительстве РФ воспринимают отступление из Херсона как "очень болезненное событие" для "российских элит".

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Собеседник издания, близкий к предпринимателям из "ближнего круга" Путина, сказал: "Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [С одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой — будет запрос на нормализацию и стабилизацию".

В "политическом блоке" администрации, по данным Медузы, настроены чуть более оптимистично. Один из собеседников пояснил, что в Кремле по-прежнему надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за необходимости в дешевых энергоносителях.

Еще одна надежда Кремля, по информации источников издания, — резкое изменение политической ситуации в Украине и отставка президента Владимира Зеленского. "На чем основано ожидание таких событий, Медузе неизвестно", – говорится в материале.

Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев армия РФ станет более боеспособной из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

Вместе с тем, по словам собеседников издания, у Путина убеждены, что в отличие от "элит" на настроениях большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось.

Собеседник Медузы в одном из региональных отделений пропутинской партии Единая Россия сказал, что "случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени".

Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу "начало возникать ощущение чужой войны".

Источники издания признали, что на фоне постоянных военных поражений их стала еще больше беспокоить "полная закрытость высшего руководства страны".

"Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать", — сказал близкий к правительству РФ источник.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с самого начала полномасштабной войны – с 1 марта.

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Вадим Ребрина

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