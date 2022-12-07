В Курске распространяют слухи о вторжении Украины, гибнут местные мобилизованные — ВСУ
В российском Курске распространяют слухи о вторжении Вооруженных Сил Украины, продолжают гибнуть мобилизованные в Курской области оккупанты. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник продолжает нести потери на войне против Украины — растет количество погибших мобилизованных из Курской области, о чем говорят сообщения в местных медиа.
Также из-за информации о потерях войну все меньше поддерживает российская молодежь.
В Курске и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ, в связи с чем идет фортификационное обустройство оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.
- Россия может устроить провокации в Белгородской области, чтобы запугать население и усилить поддержку войны против Украины, сообщали в ISW.
- Утром 6 ноября в Курске произошел пожар в районе аэродрома.
- Утром 5 декабря на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.
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