В Курске распространяют слухи о вторжении Украины, гибнут местные мобилизованные — ВСУ

В российском Курске распространяют слухи о вторжении Вооруженных Сил Украины, продолжают гибнуть мобилизованные в Курской области оккупанты. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник продолжает нести потери на войне против Украины — растет количество погибших мобилизованных из Курской области, о чем говорят сообщения в местных медиа.

Также из-за информации о потерях войну все меньше поддерживает российская молодежь.

В Курске и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ, в связи с чем идет фортификационное обустройство оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.

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Дмитро Гриниченко

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