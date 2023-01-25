В Крыму и Белгороде по ТВ показали обращение Зеленского, переключить было нельзя: видео

Сегодня, 25 января, жители Крыма и Белгородской области получили возможность посмотреть обращение президента Владимира Зеленского. Соответствующие видео появились в местных пабликах.

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Сегодня у Зеленского день рождения.

"Жители Белгородской области увидели обращение Зеленского по телевизору. А затем пропал сигнал. Власти пока молчат", – написал Telegram-канал Блэтгород.

"Телевидение в Крыму прозревает. Поздравляют Президента Зеленского с Днем рождения. Молодцы. Говорят, крымчане сегодня салюты запускать будут", – сообщил Telegram-канал Крымские партизаны.

Telegram-канал Крымский ветер уточнил, что видео с выступлением Зеленского хакеры запустили в Севастополе и Симферополе по телевизору на канале ТНТ.

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Наталія Медведєва

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