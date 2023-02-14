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"Валентинка" от 72-й бригады: видео уничтожения российской огнеметной системы "Солнцепек" видео

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 20:21
Видео: Сергей Притула, Facebook
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Украинские военнослужащие уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Волонтер Сергей Притула опубликовал видео пораженной системы.

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"Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека", – написал Притула.

Он сообщил, что огнеметную систему уничтожили бойцы 72-й бригады, а видео было снято с помощью дрона, купленного для военнослужащих на донаты украинцев.

Притула не уточнил, на каком участке фронта был уничтожен "Солнцепек", но 72-я бригада сейчас воюет на одном из самых горячих направлений – в районе Угледара.

Смотрите также: Бойцы 128 бригады ВСУ уничтожили новейший комплекс РЭБ "Палантин" — видео удара

Оксана Житнюк
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война 72 бригада солнцепек
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