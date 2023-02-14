Украинские военнослужащие уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Волонтер Сергей Притула опубликовал видео пораженной системы.
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"Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека", – написал Притула.
Он сообщил, что огнеметную систему уничтожили бойцы 72-й бригады, а видео было снято с помощью дрона, купленного для военнослужащих на донаты украинцев.
Притула не уточнил, на каком участке фронта был уничтожен "Солнцепек", но 72-я бригада сейчас воюет на одном из самых горячих направлений – в районе Угледара.
- Вчера в Силах обороны сообщили, что под Угледаром почти полностью уничтожена элитная бригада морской пехоты РФ.
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