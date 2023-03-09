Воздушные силы: Таких ракетных ударов еще не было, Х-22, С-300 и "Кинжал" сбить не можем
09.03.2023, 10:11
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне впервые нанесли подобный массированный удар ракетами разных типов. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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По его словам, атака по критической инфраструктуре ночью и утром 9 марта была масштабной.
"Это действительно впервые была атака ракетами настолько разных типов, мы видим шесть "Кинжалов", не припоминаю, чтобы такое было", — сказал Игнат.
Он отметил, что оккупанты использовали самолеты стратегической, дальней авиации, истребители МиГ-31К.
"Кинжал", Х-22 и С-300 мы не можем пока сбивать. Управляемыми авиационными ракетами россияне хотели ударить по нашей ПВО", — заявил спикер ВС.
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