Воздушные силы: Таких ракетных ударов еще не было, Х-22, С-300 и "Кинжал" сбить не можем

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне впервые нанесли подобный массированный удар ракетами разных типов. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, атака по критической инфраструктуре ночью и утром 9 марта была масштабной.

"Это действительно впервые была атака ракетами настолько разных типов, мы видим шесть "Кинжалов", не припоминаю, чтобы такое было", — сказал Игнат.

Он отметил, что оккупанты использовали самолеты стратегической, дальней авиации, истребители МиГ-31К.

"Кинжал", Х-22 и С-300 мы не можем пока сбивать. Управляемыми авиационными ракетами россияне хотели ударить по нашей ПВО", — заявил спикер ВС.

Читайте также: Россия нанесла очередной массированный ракетный удар, есть прилеты и погибшие — сводка

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.