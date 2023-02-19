У россиян ломаются модернизированные ЗРК С-300, их отсылают на заводы в РФ – Генштаб

У российских захватчиков ломаются модернизированные ЗРК С-300, оккупанты не могут ремонтировать их самостоятельно и вынуждены отправлять технику на заводы-производители в РФ. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 19 февраля.

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Как отмечается, у российских военных возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений

В частности, по информации Генштаба ВСУ, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.

По словам спикера ВСУ 18 февраля, российские оккупанты сбавили обороты наступления в районе Угледара, а ночью пытались штурмовать без техники и без поддержки брони.

В минувшие сутки российские оккупанты продолжали атаковать на пяти направлениях, Силы обороны отбили врага в трех областях.

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Наталія Медведєва

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