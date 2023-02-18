Угледар. РФ сбавила обороты наступления, в ВСУ рассказали о "суицидальных" попытках штурма

Российские оккупанты сбавили обороты наступления в районе Угледара, а ночью пытались штурмовать без техники и без поддержки брони. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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"Враг несколько сбавил свои обороты, и, скорее всего, у него больше нет того потенциала, чтобы проводить большие штурмовые действия", – сказал спикер ВСУ.

По его словам, за сегодняшнюю ночь россияне совершили на этом участке фронта всего два штурмовых действия.

"Хотя очень сложно назвать это штурмовыми действиями. Наступали мотострелковым подразделением. Это отделение без техники вообще, без поддержки брони. Соответственно, это такие суицидальные действия", – сказал Дмитрашковский.

Он предположил, что оккупанты "просто отправляют людей, чтобы они там не сидели".

При этом, как подчеркнул Дмитрашковский, россияне активно обстреливают населенные пункты – и вчера, и сегодня было много прилетов, но и их уже стало меньше в два раза.

"Возможно, это связано с теми проблемами, которые озвучивает Пригожин. ЧВК Вагнера осталась без вооружения, без поддержки военных, и об этом свидетельствуют пленные, которые у нас находятся. Рассказывают, что и медицинская помощь у них полностью отсутствует", – сообщил спикер ВСУ.

Он подчеркнул, что массового задействования "вагнеровцев" в районе Угледара сейчас не наблюдается – штурмовать пытаются мотопехотные подразделения армии РФ.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки украинские силы уничтожили более 1000 россиян. Суммарные потери армии РФ с начала большой войны превышают 142 000 убитыми.

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Оксана Житнюк

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