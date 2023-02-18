Более 1000 оккупантов за сутки. Россия продолжает нести тяжелые потери в Украине
Армия России в течение 17 февраля потеряла в Украине около 1010 военных, пять танков, 13 бронированных машин. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 142 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 142 270 (+1010) человек ликвидировано,
→ танков – 3303 (+5),
→ боевых бронированных машин – 6533 (+13),
→ артиллерийских систем – 2326 (+4),
→ РСЗО – 469 (+2),
→ средств ПВО – 243 (+2),
→ самолетов – 298 (0),
→ вертолетов – 287 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+3),
→ крылатых ракет – 871 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5196 (+9),
→ спецтехники – 223 (+2).
- В феврале в Украине уничтожено в пять раз больше российских захватчиков, чем в январе.
- Рекордные потери оккупантов зафиксированы 11 февраля, когда за сутки было уничтожено 1140 россиян.
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