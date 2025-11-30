"Бог им судья". Ермак после увольнения заявил об "отсутствии поддержки"
Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который ушел в отставку после обысков антикоррупционных органов, заявил об "отсутствии поддержки" себя. Об этом бывший чиновник рассказал в комментарии изданию Financial Times 29 ноября.
Он заявил медиа, что его критики – включая тех, кого он до недавнего времени считал своими союзниками, но которые потом обернулись против него – получат то, чего заслуживают.
"Что касается тех, о ком я упомянул в связи с отсутствием поддержки, они точно знают, к кому я обращался. Ну, Бог им судья", – сказал Ермак.
Ранее, через несколько часов после отставки 28 ноября, Ермак утверждал таблоиду New York Post: "Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 202[2] года. Поэтому я не хочу создавать проблем [президенту] Зеленскому; я иду на фронт. Меня возмущает грязная кампания против меня, а еще больше – отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду".
Однако Ермак не сообщил журналистам, когда и как он собирается попасть на фронт и присоединится ли к ВСУ.
Также экс-глава ОП заявлял, что не держит зла на главу государства за свое увольнение.
Между тем советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в контексте назначения нового главы ОП заявил, что президент пока решает, в каком формате будет работать его Офис в дальнейшем.
- Утром 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака: как в правительственном квартале, так и у него дома. Источники FT говорили, что это связано с делом о коррупции в энергетике. На тот момент глава ОП заявлял о "полном содействии" следствию.
- Вечером того же дня Ермак написал заявление об отставке, которое принял Зеленский. Президент также анонсировал перезагрузку своего Офиса.
- На данный момент Ермак не получал подозрение от правоохранителей.
