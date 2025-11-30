У Зеленского ответили, есть ли уже преемник Ермака

Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Иллюстративное фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Президент Владимир Зеленский пока что решает, в каком формате будет работать его Офис в дальнейшем. Об этом, в контексте следующего руководителя ОП, украинским медиа сообщил советник руководителя Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

На вопрос, выбрали ли уже кандидата на должность главы ОП, советник ответил, что "президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса".

По словам Литвина, Зеленский "определенное время хочет оценить идеи, которые были представлены" ему.

Других подробностей он не привел.

Также чиновник прокомментировал назначение экс-посла в США Оксаны Маркаровой советником главы государства по вопросам восстановления Украины и инвестиций: "И чтобы не было спекуляций, президент не будет назначать госпожу Оксану руководителем Офиса".

Ранее, в день отставки бывшего главы ОП Андрея Ермака 28 ноября, Зеленский анонсировал, что в следующие сутки проведет консультации с теми, кто может возглавить Офис.

Из соцсетей главы государства известно, что он встречался с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым, министром обороны Денисом Шмыгалем, первым вице-премьером и главой Министерства цифровой трансформации Михаилом Федоровым и заместителем руководителя ОП полковником Павлом Палисой.